В Україні щороку зростає кількість справ про домашнє насильство - Венедіктова

У поточному році зареєстровано понад тисячу проваджень за фактами домашнього насильства.

Про це повідомила під час свого виступу на круглому столі “Чому ратифікація Стамбульської конвенції важлива для України?” генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Укрінформ.

“У першому кварталі 2021 року зареєстровано фактично таку ж кількість злочинів, яка була зареєстрована за весь 2018 рік, тобто більш як 1 тисячу злочинів. Люди звертаються”, - сказала вона.

За словами генпрокурора, щороку кількість звернень потерпілих від домашнього насильства збільшується, оскільки все більше людей вирішують не замовчувати цю проблему. Зокрема, у 2018 році з заявами звернулися 1,5 тис. осіб, у 2019 році — уже більше 2,5 тис., у 2020 році — біля 4 тис. , а у першому кварталі поточного року — 1 тис. 220 осіб.

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“Минулого року кримінальні акти щодо вчинення кожного четвертого кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством, скеровано до суду. За активної позиції прокурорів уже засуджено 800 осіб”, - додала Венедіктова.

До категорії домашнього насильства нерідко потрапляють і умисні вбивства.

Так, у 2018-2019 роках було скоєно 80 умисних убивств в галузі домашнього насильства, уточнила генпрокурор.

Ратифікація Стамбульської конвенції дасть змогу захистити українських жінок, які стають жертвами домашнього насильства, не тільки в Україні, а й за кордоном,заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на круглому столі.

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"Я як юрист вважаю, що ратифікація Стамбульської конвенції важлива тому, що ми в першу чергу надаємо можливість захистити українських жінок, які стають жертвами домашнього насильства за кордоном. Ратифікована конвенція дає змогу постраждалим додатково посилатися на її норми при розгляді справ та проваджень у судах та інших інстанціях не лише на території України, а й далеко за її межами. Найважливіше - ратифікація конвенції дає можливість захистити наших громадян, які навіть не знають, що в них, можливо, є такі інструменти захисту", - сказала Стефанішина.

Водночас вона звернула увагу на відсутність практики збору даних щодо громадян, постраждалих від гендерно обумовленого насильства за кордоном, а відтак ми не можемо гарантувати безпеку наших громадян, як мінімум, у тих країнах, які вже є учасниками Стамбульської конвенції.

"Така інформація має збиратися, вона має накопичуватися, і ми не маємо права обмежувати наших громадян у доступі до додаткових інструментів і ресурсів захисту їхніх прав та свобод, особливо, коли вони перебувають за кордоном", - вважає віцепрем'єр.

У цьому контексті вона висловила переконання, що ратифікація Стамбульської конвенції потрібна "вже зараз", бо сама її ідея і політика полягає в тому, що держави-учасниці криміналізують передбачені нею діяння і встановлюють за них відповідальність.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала офіційну позицію Офісу генпрокурора щодо відсутності будь-яких перешкод в Україні для запуску процедури ратифікації Стамбульської конвенції.

Стамбульська конвенція - це міжнародний юридичний обов’язковий акт під егідою Ради Європи, який охоплює питання, пов’язані з насильством проти жінки (покарання й переслідування злочинців, захист і допомога жертвам, запобігання та протидія насильству як соціальному явищу).