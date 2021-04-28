У Трускавці на базі Центру соціально-психологічної допомоги у Львівській області відкрили притулок для жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА,

«У закладі можна проживати, але не довше ніж три місяці. Є надія, що за той час, отримавши психологічну, юридичну, а за потреби й медичну допомогу, жінки зможуть відчути, що вони у цьому світі не одні», – про це під час відкриття притулку зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

На Львівщині відкрили притулок для жертв домашнього насильства/Фото: loda.gov.ua

У притулку - п’ять кімнат, де одночасно можуть перебувати 10 жінок з дітьми. Також є дві душові кімнати, кухня та зала для загального користування.

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На Львівщині минулого року від постраждалих від домашнього насильства на Львівщині надійшло понад 19 тисяч звернень. Це майже втричі більше, ніж позаторік.

«З одного боку, це свідчить про збільшення кількості таких злочинів, а з іншого – про те, що жінки вже не мовчать, а звертаються по допомогу», – додав Козицький.

Основними завданнями притулку є забезпечити місце тимчасового перебування постраждалих осіб; надати постраждалим особам комплексну допомогу (психологічну, соціально-побутову, соціально-медичну, інформаційну, юридичну та інші послуги).

Щоб гарантувати безпеку постраждалих, адреса прихистку є конфіденційною.

Будівельні роботи у притулку розпочали за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги Фонду Джинджер UCEF (США) через БО «Львівська освітня фундація», а це 500 000 грн. Інвентар, а також побутову техніку закупили за додатково залучені кошти. Зокрема, завдяки спонсорській допомозі конкурсу «Міс Львів» (73 155 грн), Фонду ООН у галузі народонаселення (298 440 грн) та місцевих меценатів. Загальна вартість проведеного капремонту за кошти обласного бюджету – понад 1 млн грн.

Фото: loda.gov.ua