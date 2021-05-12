Фонд ООН презентував безкоштовні ІТ-курси для жертв насильства

Пройти безкоштовні ІТ-курси зможуть 350 українських жінок, які стали жертвами насильства.

Презентація проєкту відбулася в межах проєкту "Трамплін до рівності", який реалізує Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це ІТ-курси для жінок, які постраждали від гендерно зумовленого насильства або перебувають у скрутних життєвих обставинах... Цей проєкт дасть змогу 350 жінкам по всій Україні здобути ІТ-спеціальність з програмування, вебдизайну, тестування та проєктного менеджменту і здобути фінансову незалежність", - зазначила координатор проєкту "Трамплін до рівності" Лала Зінкевич.

Презентація проєкту ІТ курсів для жінок у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Вона додала, що курси будуть безкоштовними, а учасниць набиратимуть за допомогою соціальних служб.

Планується, що перші 200 учасниць пройдуть курси до вересня.

Як зазначалося на презентації, проєкт організовано за фінансової підтримки уряду Швеції та за сприяння Офісу віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішиної.

"Сьогоднішня подія присвячена не лише запровадженню такого інструменту, як ІТ-курси для певної категорії жінок. Це - інструмент здобуття незалежності. Незалежності від стереотипів, незалежності від домашнього насильства", - наголосила Стефанішина.

Вона навела дані статистики, згідно з якими 17% громадян вважають, що жінка мусить терпіти насильство з боку чоловіка заради збереження сім'ї, а 50% респондентів вважають, що жінка може зазнати насильства від чоловіка, з яким перебуває в шлюбі або має відносини.

"Це певне відчуття нормальності, яке є сьогодні, нагадаю, незаконними і кримінально караними діями. Тому держава справді усвідомлює свою роль в цьому процесі", - наголосила урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці щодня реєструють близько 570 повідомлень від жертв насильства.