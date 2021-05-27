В Україні послаблять карантин у кінотеатрах і музеях

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що у кінотеатрах і музеях послаблять карантин — готується відповідне рішення уряду.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Знаки пандемії будуть ще довго даватимуться взнаки. Але принаймні це серйозно може допомогти закладам культури. Насамперед, якщо ми говоримо про кінотеатри, то протиепідеміологічних заходів там дотримуються суворо, те саме можна казати про музеї та театри.

Певне полегшення, збільшення значною мірою кількості відвідувачів – жодним чином не зашкодить нашій боротьбі з коронавірусом з одного боку, а з іншого – це рука допомоги закладам культури. Зараз цей документ напрацьовується МОЗ. Думаю, що найближчим часом проєкт може бути винесений на засідання уряду", — сказав Ткаченко.

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Міністр пояснив, які обмежувальні заходи пропонується змінити.

"Ми запропонували певну процедуру – умовно кажучи, заповнюваність залів у театрах і кінотеатрах може збільшитися з 50% до двох третин. Там є певна формула. Поки вона знаходиться на опрацюванні в міністерстві", — сказав він.

Як повідомлялось, Президент України Володимир Зеленський та Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку питань та домовились активізувати зусилля для забезпечення України вакцинами проти COVID-19.