Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціює послаблення карантину для проведення масових заходів, дозволивши їх відвідування громадянам з негативним COVID-тестом, знявши обмеження на роботу закладів харчування та дозволивши перетин кордону іноземцям деяких держав.

Про це Ткаченко повідомив під час засідання уряду в середу, 26 травня, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, глава МКІП запропонував внести зміни до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом», і допускати до участі в масових заходах «за умови негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестом на визначення антигену, зробленого не більш ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, внесеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, усіх відвідувачів і співробітників».

Також він запропонував розширити можливості для проведення концертних масових культурних заходів; дозволити працювати різним типам засобів розміщення і зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян, а також дозволити перетинати кордон іноземцям деяких держав і доручити Міністерству охорони здоров'я, МЗС, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту та секретаріату Кабміну у дводенний термін оформити зазначене рішення актом Кабміну відповідно до регламентних вимог і подати на підписання Прем'єр-міністру.

Як повідомлялося, у Міністерстві культури та інформаційної політики створили спеціальну робочу групу для затвердження стандартів проведення цьогорічного фестивалю Leopolis Jazz Fest.

Leopolis Jazz Fest — міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та зарубіжжя.