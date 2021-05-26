Ткаченко ініціює послаблення карантину для проведення масових заходів

Ткаченко ініціює послаблення карантину для проведення масових заходів

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціює послаблення карантину для проведення масових заходів, дозволивши їх відвідування громадянам з негативним COVID-тестом, знявши обмеження на роботу закладів харчування та дозволивши перетин кордону іноземцям деяких держав.

Про це Ткаченко повідомив під час засідання уряду в середу, 26 травня, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, глава МКІП запропонував внести зміни до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом», і допускати до участі в масових заходах «за умови негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестом на визначення антигену, зробленого не більш ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, внесеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, усіх відвідувачів і співробітників».

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Також він запропонував розширити можливості для проведення концертних масових культурних заходів; дозволити працювати різним типам засобів розміщення і зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян, а також дозволити перетинати кордон іноземцям деяких держав і доручити Міністерству охорони здоров'я, МЗС, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту та секретаріату Кабміну у дводенний термін оформити зазначене рішення актом Кабміну відповідно до регламентних вимог і подати на підписання Прем'єр-міністру.

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Як повідомлялося, у Міністерстві культури та інформаційної політики створили спеціальну робочу групу для затвердження стандартів проведення цьогорічного фестивалю Leopolis Jazz Fest.

Leopolis Jazz Fest — міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та зарубіжжя.

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