Доходи концертної індустрії за минулий рік знизилися на 70% - Ткаченко

В Україні через пандемію коронавірусу та заборону проведення масових заходів доходи концертної індустрії за 2020 рік зменшилися на 70%.

Про це під час онлайн-конференції «Leopolis Jazz Fest 2021: проведення фестивалю з карантинними обмеженнями» повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає кореспондент Укрінформу.

«Концертна індустрія скоротила свої доходи минулого року на 20%, а якщо рахувати падіння сплати ПДВ, тобто обсяг реалізованих послуг, то зменшила на усі 70%. Тому ми працюємо не лише над тим, як відновити механізм проведення таких заходів, але й над сертифікатами (вакцинації від COVID-19 – ред), які будуть надаватися для відвідування концертів, так би мовити, щоб поновити попит і підтримати індустрію», - зазначив Ткаченко.

Міністр також зазначив, МКІП спільно з МОЗ долучилися до експерименту з проведення першого за час пандемії в Україні масового фестивалю у Львові, адже зараз надзвичайно важливо відновити стандарти і механізми, щоб відродити культуру, яка буде безпечною для кожного. За його словами, фестиваль Leopolis Jazz Fest з дотриманням карантинних норм стане стартом відновлення культурного та економічного життя для країни, прикладом для інших концертних організаторів.

Тим більше, як наголосив Ткаченко, проведення фестивалю цьогогріч дає Львову підстави поборотись у конкурсі від ЮНЕСКО на обрання головного міста джазу в межах Міжнародного дня джазу у 2022 році.

«Львів – ідеальне місто, яке заслуговує на цей статус. Для цього потрібно, щоб міська влада звернулася до МКІП, і ми допоможемо «приробити ноги» цій справі», - підсумував Ткаченко.

Як повідомлялося, Leopolis Jazz Fest - міжнародний джазовий фестиваль, який щороку проходить у форматі open-air в червні у Львові. Він успішно стартував у 2011 році . Зазвичай, участь беруть понад сто музикантів на трьох сценах у місті, понад 100 000 глядачів, близько 200 акредитованих журналістів. Guardian включив фестиваль у список найкращих фестивалів Європи.

Leopolis Jazz Fest цього року відбудеться у Львові 24-28 червня. Продаж квитків розпочнеться в кінці травня.