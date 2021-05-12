МКІП доєдналось до онлайн-марафону з нагоди Дня Європи

Міністерство культури та інформаційної політики доєдналось до онлайн-марафону #миEUкраїна з нагоди Дня Європи в Україні.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Фейсбуці.

"Україна об’єднана з Європою: наша національна пам’ять та ідентичність – є частиною європейської. Доєднуємось до онлайн марафону #миEUкраїна та зберігаємо українську культурну спадщину разом. Згадаймо прислів’я: «Рим теж не одразу будувався». Тим не менш, Колізей, якому вже майже 2000 років, збережений і до наших днів. Ми теж маємо зберегти наші пам’ятки", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що реалізація програми «Велика Реставрація» важливий крок на шляху до збереження культурного коду українців і трансляції європейських цінностей. За його словами, активна робота команди МКІП над реставрацією культурних пам’яток розпочата.

"Наші інвестиції у культуру працюватимуть на державу роками: на її славу та туристичну привабливість. Окрім реставрації, у планах ремонт, будівництво та протиаварійні роботи. Сподіваюсь, що в подальшому охорона відреставрованих об’єктів та постійний моніторинг підтримуватиме їх в належному стані. Охоронний статус надаватиметься залежно від того, наскільки вагома роль кожної окремої пам’ятки для місцевого чи національного значення", - написав міністр.

За його словами, окрім порятунку та відновлення української спадщини, у міністерстві наповнюють її новими змістами, зокрема, туристичною привабливістю. Також це стосується невеликих містечок та селищ, де культурні пам’ятки – основне джерело фінансового та культурного розвитку регіону.

Ткаченко зазначив, що туристична привабливість України посилюється, в тому числі, завдяки можливостям для подорожей – новими дорогами.

"Загалом, маємо амбітні плани, тому 2021-й рік – лише початок нашого культурного піднесення. Впевнені, запустивши цей процес – його уже не зупинити. Тим часом передаємо естафету Міністерству оборони в онлайн-марафоні до Дня Європи в Україні #миEUкраїна у межах урядової інформаційної кампанії EUКраїна", - додав міністр.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 травня, в Україні стартувала інформаційна кампанія з нагоди Дня Європи, який відзначатиметься 15 травня.

День Європи відзначається щороку 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом. В України свято відзначають із 2003 року у третю суботу травня.