Зеленський та президентка Єврокомісії обговорили розподіл вакцин та COVID-паспорти

Президент України Володимир Зеленський та Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку питань та домовились активізувати зусилля для забезпечення України вакцинами проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

Зокрема зазначається, що сторони обговорили зусилля України та ЄС у боротьбі з коронавірусом та його соціальні й економічні наслідки, реформи, що тривають в Україні, та співпрацю з метою подолання постійних дестабілізаційних дій Росії. В усіх цих сферах ЄС продовжує надавати Україні потужну підтримку.

"Президенти домовилися про потребу активізувати зусилля щодо надання Україні необхідної кількості вакцин, обговорили перспективи створення в ЄС механізму розподілу вакцин та позитивно оцінили роль програми COVAX, у роботу якої Євросоюз робить суттєвий внесок. Лідери також домовилися продовжувати співпрацю з метою забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС", - йдеться у повідомленні.

Глава Української держави та Президент Єврокомісії обмінялися думками щодо ситуації на сході України та підтвердили прихильність повному виконанню Мінських домовленостей та нормандському формату, а також рішучу підтримку з боку ЄС незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

"Євросоюз залишається повністю відданим своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму та міста Севастополя Російською Федерацією. Лідери обговорили початок роботи Кримської платформи та домовилися про співпрацю в цьому форматі. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала особисту ініціативу Володимира Зеленського щодо започаткування цього важливого міжнародного формату з метою деокупації Кримського півострова та захисту прав людей, які там проживають", - додають в ОП.

Співрозмовники відзначили спільні зобов'язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною і ЄС, а також привітали зусилля України, спрямовані на реалізацію її європейських прагнень, зокрема шляхом постійної тісної співпраці з метою зміцнення верховенства права та впровадження реформ.

"Протягом останніх місяців Україна досягла суттєвого прогресу на шляху реформ попри дестабілізаційні дії Росії та серйозні економічні й соціальні наслідки пандемії COVID-19. Президенти погодилися, що такі реформи сприяють зміцненню стійкості нашої держави до цих викликів", - зазначають в Офісі Президента.

Сторони відзначили прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також висловили сподівання щодо початку консультацій з питань перегляду торговельної лібералізації в межах поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) та перегляду досягнення цілей Угоди про асоціацію.

Вони також привітали прогрес, досягнутий у контексті виконання умов другого траншу макрофінансової допомоги, відзначивши подальші кроки, що мають бути здійснені, зокрема у сфері судової реформи та боротьби з корупцією.

Крім того, зазначається, що співрозмовники підтвердили готовність якомога швидше завершити технічні процедури з метою підписання Угоди про Спільний авіаційний простір. Вони високо оцінили співпрацю щодо підготовки Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA), привітали рекомендації попередньої оціночної місії та погодилися розпочати здійснення оцінки на місці, щойно дозволить епідемічна ситуація.

Сторони також обговорили зацікавленість України у залученні до реалізації Європейського зеленого курсу та допомогу ЄС у цьому зв’язку. Президенти домовились активізувати співпрацю з метою підтримки економічного відновлення та інвестицій.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Згідно з даними МОЗ, усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 099 713 щеплень. Вакциновано 992 191 особу, з них отримали першу дозу – 992 189 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 107 524 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).