Кулеба розповів, як проходила евакуація українців із Сектора Газа

Україна однією із перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію з евакуації громадян із сектора Газа.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"5.56 ранку, повідомлення у мене в вотсапі: "Доброго ранку! Операцію завершено!))", - написав міністр.

За його словами, "позаду нерви, важка робота наших посольств в Ізраїлі та Єгипті, перемовини з єгипетськими дипломатами і спецслужбами, два перенесення дати евакуації через відсутність безпекових умов, неочікувана довга нічна зупинка колони вже в Єгипті через появу безпекової загрози, виснажлива дорога каравану до Каїра через декілька десятків блок-постів на Синаї, в останній момент новина про поломку літака при посадці, ремонт літака, приїзд колони в аеропорт (на фото), оформлення рейсу, переліт, допомога громадянам роз'їхатися областями".

Як заявив Кулеба, "хотілося, звісно, зробити це ще швидше, але ситуація на місці постійно змінювалася і потребувала терпіння. І навіть з урахуванням цього Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезли з Сектора Газа громадян трьох країн - 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії".

"Не залишаємо своїх у біді і допомагаємо партнерам", - зазначив міністр.

Кулеба також подякував усім причетним із центрального апарату МЗС, "нашим посольствам в Ізраїлі та Єгипті, особливо консулам, особливо тим, які виїхали на кордон Єгипту з Газою і працювали в складних умовах в полі, тобто в пустелі. Ви всі молодці, я пишаюся вами. Окрема подяка авіакомпанії Bravo за гнучкість і надшвидкий ремонт літака".

Кулеба відзначив колег з Міністерства інфраструктури і ДСНС, з якими "разом ми змогли подбати про людей вже в Україні".

Вдячність міністр висловив також евакуйованим громадянам за витримку і повну взаємодію з консулами.

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"І все було б ще складніше, якби не політична воля Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля якнайшвидше забезпечити евакуацію наших громадян", - наголосив очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський привітав повернення в Україну евакуйованих із Сектора Газа 109 українців та громадян інших держав. Літак з ними вранці 27 травня приземлився у Києві.