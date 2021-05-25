Ізраїль дасть «дуже потужну» відповідь на будь-які нові атаки ХАМАС - Нетаньягу

Ізраїль дасть «дуже потужну» відповідь на будь-які нові атаки ХАМАС - Нетаньягу

Укрінформ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обіцяє «дуже потужну» відповідь на будь-які нові атаки ХАМАС.

Як передає Укрінформ, про це він заявив журналістам у вівторок під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена, який здійснив першу в нинішньому статусі поїздку на Близький Схід.

«Якщо ХАМАС порушить спокій і нападе на Ізраїль, наша відповідь буде дуже потужна», - сказав Нетаньягу.

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Після переговорів з Блінкеном Нетаньягу подякував адміністрації Байдена за підтвердження права Ізраїлю на самозахист під час збройного протистояння. За його словами, вони з Блінкеном обговорювали, як стримати ХАМАС і допомогти відновити й поліпшити життя двох мільйонів палестинців, що там живуть.

Держсекретар США, у свою чергу, наголосив на необхідності зниження напруженості та надання термінової гуманітарної допомоги з відновлення Гази.

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За його словами, зміцнення режиму припинення вогню «починається з визнання величезних втрат з обох сторін».

Блінкен також наголосив на намірах адміністрації Байдена відновити відносини з палестинським народом і владою Палестини. Для цього він зустрічається з президентом Махмудом Аббасом і прем'єр-міністром Палестинської автономії Мохаммадом Штаєхом.

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Як повідомлялося, 7 травня розпочалося збройне протистояння між Ізраїлем та ХАМАС, що контролює сектор Газа, яке закінчилося перемир’ям 18 травня. Внаслідок обстрілів загинуло близько 10 ізраїльтян та близько 240 палестинців.

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