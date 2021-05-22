В Газі оцінили збитки в результаті конфлікту з Ізраїлем

У Міністерстві праці Палестинської Автономної адміністрації оцінили попередній збиток сектору Гази в результаті військового конфлікту з Ізраїлем - він склав 150 мільйонів доларів.

Про це заявив представник міністерства в Газі Наджі Сархан, передає Укрінформ із посиланням на Newsru.co.il.

Відповідно до цієї оцінки, за 10 днів протистояння, в результаті дій ЦАХАЛу, були повністю зруйновані 2 тисячі будинків, понад 15 тисяч були пошкоджені. Сархан додав також, що зруйновані (повністю або частково) чотири мечеті, десятки поліцейських ділянок, більшість виробничих приміщень в промисловій зоні сектора Гази.

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Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Гази, завдали масований ракетний удар по Ізраїлю.

Загалом із початку ескалації конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, який супроводжувався масованими ракетними обстрілами, у секторі Гази було вбито щонайменше 248 людей, у тому числі понад 100 жінок та дітей. В Ізраїлі загинули 13 людей, серед яких двоє дітей та солдат.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набула чинності у п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.