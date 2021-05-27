Зеленський привітав успішну евакуацію 109 українців із сектора Газа

Президент Володимир Зеленський вітає успішну евакуацію із сектора Газа 109 українців та громадян інших держав.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Гуманітарна операція відбувалася в умовах збройного протистояння у регіоні. Україна, яка восьмий рік змушена захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від збройної агресії та відновлювати зруйновані війною території, як ніхто розуміє цінність кожного людського життя. Безпека людей завжди є пріоритетом для України. Тому паспорт із синьо-жовтим прапором – це запорука того, що держава не покине свого громадянина сам на сам із бідою", - ідеться у повідомленні.

З метою організації евакуації українців із сектора Газа вітчизняне МЗС та дипломати провели низку непростих переговорів. У тісній співпраці та координації державні інституції забезпечили безпечне повернення українців додому. Саме так і має діяти держава задля порятунку своїх громадян, відзначили в ОП.

Як наголосив Зеленський, українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, хоч би в якій ситуації вони опинилися.

Зазначається, що разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МЗС, близько 120 українців, які перебувають у секторі Газа, виявили бажання повернутися на Батьківщину.

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною загострився минулого місяця, коли 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми.

Ізраїль і ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню у ніч проти 21 травня.

Фото: president.gov.ua