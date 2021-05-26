В Україні планують змінити процедуру усиновлення — що пропонують

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усиновлення дітей», яким вдосконалюється система усиновлення дітей.

Відповідне рішення без обговорення ухвалено на засіданні уряду в середу, 26 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, документом пропонується внести до Сімейного та Цивільного процесуального кодексів України, Закону України «Про охорону дитинства» зміни, спрямовані на удосконалення та забезпечення прозорості процедури усиновлення, недопущення порушення прав дітей, забезпечення найкращих інтересів та благополуччя кожної дитини.

Зокрема, пропонується відновлення вимоги про дотримання максимальної різниці у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років, оскільки батьки мають бути здатними повною мірою забезпечувати потреби дитини у розвитку, догляді, вихованні тощо до досягнення нею повноліття.

Також пропонується запровадження обов’язкового навчання для кандидатів в усиновлювачі, оскільки понад 90% громадян, які виявили бажання всиновити дитину, не мають досвіду виховання дітей, що призводить до труднощів у стосунках після усиновлення.

Окрім того, законопроєкт передбачає віднесення до категорії осіб, які не можуть бути усиновлювачами, громадян, що мають тривалу хворобу, яка перешкоджатиме їм виконувати батьківські обов’язки.

Також пропонується уточнення повноважень органу опіки та піклування щодо вирішення витань, пов’язаних із усиновленням дитини (участь органу опіки та піклування у розгляді справ з усиновлення, подання до суду письмового висновку на підставі документів, які стосуються справи, надання згоди на усиновлення дитини).

Окрім того документ узгоджує ч.3 ст.217 Сімейного кодексу України з вимогами ст.5 Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої), відповідно до якої згода матері на усиновлення її дитини є дійсною, коли її надано в передбачений законом час, але не раніше ніж через шість тижнів після народження дитини.

Законопопроєктом пропонується вирішення питання надання згоди на усиновлення дитини у разі, коли мати чи батько новонародженої дитини є неповнолітніми або малолітніми, а їхні батьки або опікуни/піклувальники не можуть з різних причин надати згоду. А також розширення переліку норм, які дозволять забезпечити нагляд і контроль за умовами проживання та виховання усиновлених дітей, зокрема, у разі зміни місця проживання.

Окрім того законопроєкт уточнює деякі процедурні питання розгляду справ з усиновлення у суді та підготовки документів.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні упродовж минулого року усиновлено 1239 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.