Торік в Україні усиновили 1239 дітей

В Україні упродовж минулого року усиновлено 1239 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як передає Укрінформ, про це ішлося у звіті Міністерства соціальної політики про роботу в 2020 році на засіданні Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, інформує пресслужба відомства.

«У 2020 усиновлено 1239 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, (у 2019 – 1810 дітей, у 2018 – 1730 дітей, у 2017 – 1841 дитина)», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що на обліку дітей, які можуть бути усиновлені, в регіонах України перебуває понад 17 тисяч дітей (у 2019 році - понад 17 тисяч, у 2017 та 2018 роках – понад 16 тисяч).

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, зменшення усиновлень у 2020 році зумовлено тим, що 2 квітня 2020 року в Цивільному процесуальному кодексі України набрало чинності доповнення, яким було передбачено, що строки, визначені для апеляційного оскарження, продовжуються на строк дії карантину.

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Як інформують у Мінсоцполітики, у зв’язку із цим до 6 серпня 2020 року місцеві загальні суди не видавали повне рішення, що стосувалось подальшої долі дитини (позбавлення батьківських прав, усиновлення), або видавали такі рішення з відміткою про ненабуття ними законної сили у зв’язку із коронавірусною хворобою (COVID-19).

Окрім того повідомляється, що суттєво зменшилася кількість усиновлень іноземцями у 2020 році порівняно з попередніми роками. Зокрема зазначається, що у минулому році усиновлено 247 дітей, що на 128 дітей менше, ніж у 2019 році.