Українцям у липні перерахують пенсії за двома програмами

У липні українцям перерахують пенсії за кількома програмами.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Українського радіо, відео якого оприлюднено на сторінці Міністерства соціальної політики у Фейсбуці.

“Наступні перерахунки пенсій відбудуться в липні. Там буде дві програми: перша — у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, а друга програма — це нова програма. Коли ми аналізували людей, які підпадають під індексацію, то вийшло десь півмільйона людей, які не підпали під індексацію. Це люди, яким пенсії призначені у 2019-2020 роках. Але пенсія теж не має знецінюватися, коли ціни ростуть, то має бути якась і підтримка таким пенсіонерам. Тому цим пенсіонерам буде надана щомісячна доплата до пенсії у розмірі 100 гривень. Це нова програма”, — розповіла Лазебна.

Окрім того, за її словами, з 1 жовтня почнеться реалізація програми щодо виплат особам, які досягли віку 75+.

“Також у нас ще буде програма 75+ , початок реалізації якої буде з 1 жовтня, коли всім особам, які мають 75 років і повний стаж, буде надано по 400 гривень. Це президентська програма, і ми також готуємося до її виконання”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у вересні 2020 року схвалив постанову “Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому”, яка забезпечить з 1 липня 2021 року встановлення щомісячної компенсаційної виплати в розмірі до 400 гривень пенсіонерам старше 75- річного віку, в яких розмір пенсійної виплати не перевищує розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік.

Водночас, постановою від 22 лютого 2021 року Кабмін вирішив перенести дату початку виплати доплат до пенсій для українських пенсіонерів від 75 років з 1 липня 2021 року на 1 жовтня 2021 року.