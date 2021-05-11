Пенсійний фонд профінансував уже ₴800 мільйонів «карантинної» допомоги

Пенсійний фонд України профінансував уже 800 мільйонів гривень допомоги застрахованим особам у розмірі 8 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України.

«Станом на 11 травня 2021 року Пенсійним фондом України профінансовано 800,0 млн грн для забезпечення виплати допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 328 «Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».