Кожна одинадцята компанія порушує карантинні вимоги – Держспоживслужба

Територіальні органи Держпродспоживслужби з 3 по 9 травня 2021 року перевірили 28,83 тис. суб'єктів господарювання: на кожному 11-му з них встановлено порушення щодо дотримання вимог адаптивного карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

«За період з 03.05.2021 по 09.05.2021 територіальними органами Держпродспоживслужби здійснено 28,834 тис. заходів нагляду, порушення встановлено на 2,449 тис. об’єктів (8%), тобто на кожному одинадцятому перевіреному об’єкті. До порушників застосовувалися відповідні заходи реагування, зокрема надано 2,89 тис. приписів (пропозицій), складено 602 протоколи, у 670 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 299 випадках поінформовано органи Національної поліції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в тому числі перевірено 11,99 тис. об'єктів торгівлі продовольчими товарами. Порушення щодо недотримання підприємцями протиепідемічних заходів встановлено на 1,33 тис. об'єктів (11%). За недотримання вимог протиепідемічних заходів надано 1,349 тис. приписів, складено 361 протокол про адміністративне порушення, у 290 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 128 випадках поінформовано органи Національної поліції.

Також перевірено 8,65 тис. об'єктів торгівлі непродовольчими товарами, порушення встановлено на 646-ти (7%). За результатами перевірок складено 112 протоколів, надано 705 приписів, у 196 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 86 випадках поінформовано правоохоронні органи.

Із 3 524 перевірених закладів громадського харчування у 327-ми (9%) встановлено порушення. Надано 345 приписів (рекомендацій), складено 91 протокол, у 80 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 44 випадках поінформовано органи Національної поліції.

Із 688 перукарень та салонів краси у 59-ти (9%) об’єктах встановлено порушення санітарних вимог. До порушників застосовувались відповідні заходи, зокрема надано 63 приписи, складено 18 протоколів, у 16 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 3 випадках поінформовано органи Національної поліції.

Із 3,30 тис. інших об’єктів нагляду (агропромислові ринки, аптеки, ТРЦ, розважальні заклади, об’єкти водозабезпечення, транспорт тощо) на 335-ти встановлено порушення (10 %), тобто на кожному десятому об’єкті. Застосовано заходів: надано 327 приписів (рекомендації), складено 70 протоколів, у 60 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 35 випадках поінформовано органи Національної поліції.

Фахівці Держпродспоживслужби також залучаються до здійснення медико-санітарного контролю (огляду) у пунктах пропуску через державний кордон, зокрема оглянуто 1 065 транспортних засобів, 852 вантажі та інші товари і предмети. Окрім того, за клініко-епідеміологічними показаннями фахівцями Держпродспоживслужби оглянуто 6 815 членів екіпажів (бригад) та пасажирів.

Також вживаються відповідні превентивні заходи, зокрема надаються попередження суб’єктам господарювання щодо недопущення в подальшому порушення карантинних вимог та необхідності дотримання протиепідемічних заходів.

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Як повідомлялося, з 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину. Станом на 9 травня 2021 року в жодній області України не встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Держпродспоживслужба спільно з органами влади та місцевого самоврядування продовжує здійснювати перевірки дотримання встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину на об’єктах нагляду, зокрема щодо дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції в закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, перукарнях та салонах краси, фізичної культури та спорту, у дошкільних закладах, закладах загальної середньої освіти та вищої та середньої освіти, гуртожитках освітніх закладів тощо.