Укрпошта буде й далі доставляти пенсії у населені пункти без банкоматів - Шмигаль

Перехід до отримання пенсій на картку буде поступовим і Укрпошта продовжуватиме доставляти пенсії у населені пункти без банкоматів.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на брифінгу на Чернігівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо продовження розпочатої стратегії в державі "пенсія на карточки", це так би мовити, ми забираємо готівку там, де це зручно. Етапність така - великі міста, міста зі 100 тисячами і більше населення. В тих населених пунктах, де густота населення не дозволяє, наприклад, мати банківське відділення або мати щонайменше банкомат, звичайно там пенсія буде привозитись через пошту, як і привозилась. Ми пенсіонерам даємо право мати карточку там, де це зручно і можливо отримати послугу. Там де це на сьогодні з об'єктивних обставин не можливо, звичайно, буде Укрпошта привозити", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що Укрпошта завершує цього року організацію мобільних відділень і йдеться про більше як 500 автомобілів, які підвозять документи, поштові відправлення, кошти.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг. Кабмін схвалив постанову, якою запровадив конкурсний відбір надавачів послуг з доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувачів. Нині їх надає АТ „Укрпошта" на монопольних умовах.