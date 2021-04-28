Кабмін посилив соцзахист дітей-сиріт з інвалідністю
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено урядом без обговорення на засіданні 28 квітня.
У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що метою проєкту документа є приведення актів уряду відповідно до Закону України від 2 грудня 2020 року № 1020 — ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність”.
Так, згідно з пояснювальною запискою, документом пропонується внести зміни до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 квітня 2002 року № 564 (зі змінами), Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 квітня 2002 № 565 (зі змінами).
Також пропонується внести зміни до постанови Кабміну від 26 червня 2019 року № 552 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків” (зі змінами) і затвердженого нею Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”.
Зазначається, що внесення змін дасть змогу особам із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, проживати та виховуватися у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.
Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів. Кошти на підтримку осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, передбачено бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.
Як повідомлялося, Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність” набув чинності 30 грудня 2020 року.
Згідно із законом, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.