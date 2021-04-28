Кабмін посилив соцзахист дітей-сиріт з інвалідністю

Кабінет Міністрів вніс зміни до деяких постанов для посилення соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено урядом без обговорення на засіданні 28 квітня.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що метою проєкту документа є приведення актів уряду відповідно до Закону України від 2 грудня 2020 року № 1020 — ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність”.

Так, згідно з пояснювальною запискою, документом пропонується внести зміни до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 квітня 2002 року № 564 (зі змінами), Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 квітня 2002 № 565 (зі змінами).

Також пропонується внести зміни до постанови Кабміну від 26 червня 2019 року № 552 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків” (зі змінами) і затвердженого нею Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”.

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Зазначається, що внесення змін дасть змогу особам із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, проживати та виховуватися у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів. Кошти на підтримку осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, передбачено бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.

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Як повідомлялося, Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність” набув чинності 30 грудня 2020 року.

Згідно із законом, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.