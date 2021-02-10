Діти переселенців отримали право на першочергове зарахування до дитсадків

До урядових нормативних документів внесено зміни, які довозлять першочергово зараховувати до дитячих садків дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«27 січня 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 86, якою затверджено Положення про заклад дошкільної освіти, що визначає основні засади діяльності таких закладів (крім будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу). За ініціативи Мінреінтеграції до зазначеного Положення внесено норму, що передбачає можливість дітям з числа внутрішньо переміщених осіб та дітям зі статусом дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, гарантовано зараховуватися до закладів дошкільної освіти державної та комунальної форм власності першочергово», - йдеться в повідомленні.

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У Мінреінтеграції нагадали, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території нашої держави велика кількість переселенців стикнулися з труднощами запису дитини в чергу для навчання у державних та комунальних дитсадках. Серед них чимало одиноких матерів з малолітніми дітьми, що значно ускладнює або навіть унеможливлює їх працевлаштування.

У пресслужбі Міністерства освіти і науки уточнили, що першочергове право на зарахування до дитсадків також мають дошкільнята, які: проживають на території обслуговування державного, комунального закладу дошкільної освіти (у разі встановлення території засновником закладу); є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в цьому ж дитсадку; є дітьми працівників цього ж дитсадка; належать до категорій дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями; належать до категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей (якщо батьки дитини не зберігають таємницю усиновлення); перебувають у складних життєвих обставинах та знаходяться на обліку в службах у справах дітей.

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Зазначається, що при поданні заяви про зарахування дитини до дитсадка батьки мають пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини. Якщо таке право не підтверджено, дитина зараховується до закладу на загальних підставах.

Оновлений Кабміном документ також визначає і процедури переведення та відрахування з закладу дошкільної освіти, зокрема, у випадках, коли органами опіки та піклування або судом визначено місце проживання дитини з одним із батьків.

Детальніше з постановою можна ознайомитись за посиланням.