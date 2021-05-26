Допомогу при народженні дитини планують збільшити до ₴50 тисяч

Допомогу при народженні дитини планують збільшити до ₴50 тисяч

Укрінформ
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено без обговорення на засіданні уряду в середу, 26 травня.

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом акта передбачається підвищення розміру державної допомоги при народженні дитини. 

Так, із 1 січня 2022 року розмір допомоги планується встановити у розмірі 50 000 гривень.

Зазначається, що виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Окрім того, визначається, що із 1 січня 2023 року і в подальшому щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року), який затверджується Кабінетом Міністрів.

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Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається в розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.

У пояснювальній записці вказується, що покриття витрат на виплату державної допомоги при народженні дитини здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетної програми Мінсоцполітики КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» на відповідний рік.

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Як повідомлялося, нині допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн на місяць).

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