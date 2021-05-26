Допомогу при народженні дитини планують збільшити до ₴50 тисяч

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено без обговорення на засіданні уряду в середу, 26 травня.

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом акта передбачається підвищення розміру державної допомоги при народженні дитини.

Так, із 1 січня 2022 року розмір допомоги планується встановити у розмірі 50 000 гривень.

Зазначається, що виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Окрім того, визначається, що із 1 січня 2023 року і в подальшому щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року), який затверджується Кабінетом Міністрів.

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Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається в розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.

У пояснювальній записці вказується, що покриття витрат на виплату державної допомоги при народженні дитини здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетної програми Мінсоцполітики КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» на відповідний рік.

Як повідомлялося, нині допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн на місяць).