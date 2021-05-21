Рада планує вдосконалити надання допомоги родинам із дітьми

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3124 "Про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" щодо забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги сім'ям з дітьми".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 272 народні депутати.

"Метою законопроєкту є законодавче забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги сім’ям з дітьми, внаслідок чого Уряд буде позбавлений можливості ухилятися від надання пільг таким сім’ям", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Зазначається, що досягти мети проєкту закону вдасться виключенням із сукупного доходу сім’ї пільговика, що використовується при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, нарахованих соціальних допомог на дитину (дітей).

Так, до сукупного доходу сім’ї пільговика не включаються нараховані соціальні допомоги на дитину. Зокрема, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на дітей одиноким матерям (батькам), допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога при усиновленні дитини, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Очікується, що законопроєкт, у разі його прийняття, сприятиме законодавчому забезпеченню дієвого механізму надання державної допомоги сім’ям із дітьми.