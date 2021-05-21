Дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, збільшать соцдопомогу

Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає підвищення на 50% розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів.

Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення у другому читанн проєкту №3573 "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги" проголосувало 305 народних депутатів.

Згідно з документом, розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, підвищується на 50% порівняно з розміром такої допомоги іншим дітям з інвалідністю.

Закон набуває чинності з 1 липня 2021 року.