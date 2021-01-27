Хто може надавати та отримувати соцпослуги – Кабмін визначився з реєстром

Кабінет Міністрів визначив правила формування та ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Як передає Укрінформ, про це інформують у Міністерстві соціальної політики.

«27 січня 2021 року Урядом затверджено постанову “Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг”, яка визначає правила формування та ведення такого Реєстру і доступу суб’єктів і людей до нього. Це дасть змогу створити алгоритм прозорості ринку надавачів послуг та реєстрації відповідних суб’єктів», - ідеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики зазначають, що «вже сьогодні буде посилена робота щодо включення до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері надання соціальних послуг».

У подальшому ця інформація з Реєстру може використовуватися для здійснення відповідних контрольних заходів.

Окрім того, йдеться в повідомленні, доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям організувати роботу з дотримання надавачами соціальних послуг діяльності за визначеними Критеріями діяльності.

Як повідомлялось, 21 січня у Харкові в приватному пансіонаті, який здійснював догляд за громадянами похилого віку, сталась пожежа. Загинули 16 осіб. Інформацію про зазначений суб’єкт господарювання не було внесено до жодного реєстру, органи соціального захисту населення також не знали про діяльність цього суб’єкта.

26 січня урядова комісія доручила відповідним органам місцевої влади та міністерствам продовжити перевірки та провести роботу над пропозиціями до чинного законодавства, які унеможливлять порушення у роботі соціальних установ.

Комісія також доручила Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством юстиції запропонувати механізм обліку осіб, з якими укладені або укладаються договори довічного утримання та обміну такою інформацією між уповноваженими органами виконавчої влади.

Мінсоцполітики також отримало доручення спільно з Міністерством цифрової трансформації прискорити подання на розгляд уряду проєкту постанови «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг».

За даними Мінрегіону, станом на 26 січня, у державі створено 511 груп для відпрацювання об’єктів, що надають послуги з проживання та/або утримання людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших громадян групи ризику, у складі працівників підрозділів ДСНС та Нацполіції.