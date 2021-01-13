Соцдопомога скоро надійде на рахунки отримувачів – міністерство
Укрінформ
Кошти за січень для виплати допомог, компенсацій, грошового забезпечення, пільг і житлових субсидій найближчим часом надійдуть на рахунки отримувачів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.
«Міністерством соціальної політики на початку тижня профінансовано регіональні органи соціального захисту населення відповідно до поданих заявок щодо потреби у коштах для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення, пільг і житлових субсидій за січень 2021 року з подальшим спрямуванням коштів на рахунки одержувачів, відкриті в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта», - ідеться в повідомленні.
Таким чином, зазначають у відомстві, «найближчим часом кошти за січень надійдуть на рахунки всіх отримувачів».