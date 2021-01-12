В Україні субсидію отримують понад 3 мільйони домогосподарств

Понад 3,1 млн домогосподарств в Україні отримують житлову субсидію. Середній розмір нарахувань за місяць становить близько 1633 грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує Міністерство соціальної політики.

«Наразі в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств, при цьому середній розмір нарахувань їм за місяць становить близько 1633 грн», - ідеться в повідомленні.

На сьогодні розмір обов’язкової частини платежу за послуги для кожної сім’ї визначається індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.

Окрім того, інформують у Мінсоцполітики, майже 1,8 млн сімей користуються пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг і мають знижку від 25% до 100% залежно від категорії пільговика (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).

У відомстві нагадують, що у грудні минулого року Кабінет Міністрів ухвалив кілька рішень щодо спрощення порядку надання житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема: надав можливість отримувати житлову субсидію домогосподарствам, у складі яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україною не укладені договори про соціальне забезпечення, або перебувають за кордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; надав право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули право власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема шляхом успадкування, та особам, які не мають доходів і, відповідно до законодавства, звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (до того субсидія їм могла призначатися лише за рішенням комісії); при встановленні права осіб на отримання житлової субсидії урахування перевищення граничної величини відбуватиметься не за показниками опалюваної площі житлового приміщення, а його загальної площі, ‒ це дасть змогу автоматизувати процес отримання даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, оскільки в базах даних державних органів влади немає інформації про розміри опалюваної площі приміщень; розширив перелік каналів інформаційної взаємодії між АТ «Ощадбанк» та одержувачами пільг і житлових субсидій шляхом використання месенджерів.

Окрім того, уряд врегулював питання призначення житлових субсидій у частині спрощення оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв’язку із запровадженням карантину.

У Мінсоцполітики нагадують, що з березня 2020 року у зв’язку із встановленням карантину діє норма щодо автоматичного перепризначення субсидії на наступні періоди без звернення громадян.

«Таким чином, на поточний опалювальний період субсидію в автоматичному режиму було перепризначено понад 2,7 млн домогосподарств», - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на період встановленого карантину запроваджено спрощену процедуру оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу і зареєструвалися в центрах зайнятості, а розрахунок розміру субсидії до кінця дії карантину здійснюється на збільшені на 50% соціальні норми споживання окремих послуг (газ для приготування їжі та підігріву води, електроенергія, водопостачання).

У відомстві зазначають, що домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати житлово-комунальні послуги, можуть звернутися за оформленням субсидії.

Для цього їм слід звернутися особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу, а також органу соціального захисту населення у містах обласного значення або дистанційно через веб-сайт Мінсоцполітики і заповнити заяву і декларацію та відправити її поштою до органу соціального захисту населення.

Призначення житлової субсидії та інформування заявника про результати розгляду документів відбувається у термін до 10 днів або до 30 днів у виключних випадках - якщо це потребує складання акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї та прийняття відповідного рішення комісією при місцевих органах влади.