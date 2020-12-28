Отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів – Мінсоцполітики

Отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, а тим, кому буде складно оплачувати житлово-комунальні послуги, можуть звернутися для оформлення субсидії.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

«При діючій системі надання субсидії всі 3.1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії», - йдеться у повідомленні.

Ті домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії, у тому числі, дистанційно через веб-сайт або заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення, уточнюють у міністерстві.

Окрім цього, як зазначається, майже 1.8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика.

Як повідомляв Укрінформ, уряд скасував пільгові 100 кВт-год. для населення з 1 січня (за тарифом 90 коп. за кВт) і встановив єдиний тариф для усіх побутових споживачів - 1 грн 68 коп.