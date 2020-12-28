У Міненерго пояснили, як зміняться тарифи на електрику з 1 січня

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики у Фейсбуці.

В Міненерго зазначили, що постанову Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 483» прийнято з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня наступного року.

"Так, термін дії чинного механізму ПСО спливає 01.01.2021, і у разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3.30 грн/кВт год). Відповідно, зазначеною постановою визначено єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт год. Фактично, тариф для населення до 31.03.2021 збережено на поточному рівні (не враховуючи пільгову ціну за перші 100 кВт год/міс)", - йдеться у повідомленні.

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При цьому в Міненерго уточнили, що водночас збережено і залишено без змін коефіцієнти дво- та тризонного обліку електричної енергії (тобто, якщо встановлено дво- чи тризонні лічильники). "Тому у разі встановлення, до прикладу, двозонного обліку електричної енергії, її ціна у нічний час буде на 50% меншою", - додали в міністерстві.

У Міненерго також відзначили, що зміни в ПСО також дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії протягом січня – березня 2021 року та сталу роботу енергетичних підприємств, на яких покладені спеціальні обов’язки із забезпечення загальносуспільних інтересів (НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго»).

Водночас, зазначили у відомстві, Міненерго спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії протягом наступного місяця планує напрацювати удосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого Уряду буде запропонована оновлена редакція ПСО.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів на засіданні 28 грудня схвалив Постанову, якою скасував пільговий тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт - 90 копійок.