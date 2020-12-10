В Україні 802 компанії мають право постачати електроенергію - НКРЕКП

Станом на 30 вересня 2020 року в Україні 802 суб'єкти господарювання мали ліцензію на постачання електричної енергії.

Про це йдеться у звіті енергетичного регулятора про результати моніторингу функціонування роздрібного ринку електричної енергії у третьому кварталі 2020 року.

«З моменту лібералізації роздрібного сегменту ринку електричної енергії спостерігалося значне збільшення кількості електропостачальників. Так, протягом ІІІ кварталу 2020 року 54 суб'єкти господарювання отримали та 3 суб'єкти господарювання анулювали ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу", - йдеться у документі.

Таким чином, на кінець третього кварталу загалом 802 компанії мали відповідну ліцензію. При цьому активними на роздрібному ринку електроенергії були 49% постачальників.

Крім того, за даними НКРЕКП, на зазначену дату 302 суб'єкти господарювання мали ліцензію на постачання як електроенергії, так і природного газу.

Частки укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу з непобутовими споживачами на кінець третього кварталу 2020 року становили: з бюджетними - 9,4%; з малими непобутовими споживачами - 11%; з іншими споживачами договірною потужністю до 150 кВт-год. - 5,9%; з іншими споживачами з договірною потужністю понад 150 кВт - 73,5%.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року отримувати універсальні послуги з постачання електроенергії матимуть можливість лише населення та непобутові споживачі договірною потужністю до 50 кВт-год. Раніше (під час перехідного періоду) право на такі послуги мали також бюджетні установи та споживачі договірною потужністю до 150 кВт-год.