Нацкомісія знизила тариф на передачу електрики для Укренерго на 6%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила на 2021 рік тариф на послуги з передачі електричної енергії Укренерго на рівні 293,93 грн/МВт-годин, що на 6% нижче тарифу, який діє у грудні 2020 року.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні комісії 9 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У проєкті у нас було 324 грн за МВт-годин, а в результаті виходимо на 293,93 грн за МВт-годин", - сказав очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк.

За результатами обговорення тарифу на передачу НЕК "Укренерго" скориговано три основні складові: прогнозована ціна продажу електричної енергії "Гарантованим покупцем" на РДН, РДД та балансуючому ринку збільшиться до 1300 грн за МВт-год., питання вартості послуг з розвантаження "зеленої" генерації, обсяги яких будуть меншими за прогнозну величину, а також заробітна плата, підвищення якої планується у межах інфляції на 2021 рік.

Тариф з послуги на диспетчеризацію зріс до 39,41 грн за МВт-год.

Таким чином, попри зниження тарифу на передачу, диспетчеризація подорожчає на 37% порівняно з чинним рівнем. При цьому, 81% у структурі витрат, яка передбачена в тарифі на диспетчеризацію, припадає на витрати з придбання допоміжних послуг: у 2021 році на ці цілі передбачено 9 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, тариф ПрАТ "НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року підвищиться з 240,23 грн за МВт-год. до 312,76 за МВт-год. у зв'язку з дефіцитом коштів у компанії.