Уряд відклав на три місяці підвищення тарифу на електрику

Уряд продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії до 31 березня 2021 року, однак із 1 січня скасував пільгові 100 кВт-год. для побутових споживачів.

Про це під час засідання уряду сказав т. в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із січня наступного року прошу прийняти доопрацьований проєкт постанови, який передбачає продовження строку дії ПСО до 31 березня 2021 року, встановлення на період із 1 січня 2021 року по 31 березня 2021 року фіксованої ціни за 1 кВт-год. для побутових споживачів на рівні 1,68 грн (з ПДВ), встановлення ціни продажу електричної енергії ДП "Енергоатом" за двосторонніми договорами на електронних аукціонах "Гарантованому покупцю" за ціною 150 грн за 1 МВт-год.", - зазначив Вітренко.

Зауважень від членів уряду не надійшло.

"Проєкт розроблено з метою фінансової стабілізації на ринку електричої енергії у наступному році та сталої роботи підприємств, на які покладено ПСО. Наразі Міненерго з НКРЕКП напрацьовує удосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році та інших роках", - додав Вітренко.

На його думку, таке рішення дозволяє "уникнути стрімкого підвищення тарифу на електричну енергію для побутових споживачів із 1 січня 2021 року".

"Якби уряд сьогодні не прийняв це рішення, стрімке підвищення тарифу сталося б із 1 січня 2021 року, адже термін чинного ПСО закінчується 1 січня".

Проєкт розробило Міністерство енергетики на підставі закону про ринок електричної енергії, доручень уряду, а також пропозицій енергетичного регулятора.

Нині діє пільговий тариф 0,90 грн/кВт-год. на електроенегію при споживанні до 100 кВт-год. на місяць та 1,68 грн/кВт-год. - понад 100 кВт-год. на місяць.