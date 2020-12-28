Кабмін затвердив Концепцію розвитку електронної системи охорони здоров'я

Кабінет Міністрів затвердив Концепцію розвитку електронної системи охорони здоров'я.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення схвалено на засіданні уряду 28 грудня.

“Реалізація Концепції передбачена на період до 2025 року та передбачає розв’язання існуючих проблем та викликів шляхом забезпечення виконання комплексних заходів за такими напрямками: нормативне забезпечення розвитку електронної системи охорони здоров’я; організаційне, управлінське та технічне забезпечення розвитку електронної системи охорони здоров’я, ресурсне забезпечення; забезпечення якості, безпечності та доступності електронної системи охорони здоров’я”, - наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, фінансування електронної системи охорони здоров’я здійснюватиметься за рахунок як державного, так і місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги.