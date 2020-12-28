Бюджет на медицину за два роки зріс на 60% - Шмигаль

Бюджет на медицину за два роки зріс на 60%.

Про це на позачерговому засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Бюджет на медицину за два роки збільшився на 60%, а це додаткові 65 млрд грн, які дозволять розпочати справжню трансформацію медичної системи", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, за 2020 рік система охорони здоров'я в Україні значно зміцнилася в частині боротьби з COVID-19.

Так, повідомив Шмигаль, кількість ліжок для хворих на COVID-19 зібльшилася з 12 тисяч у квітні до майже 65 тисяч, ліжок з киснем - з 3,5 тисяч до понад 45 тисяч.

Також, повідомив Шмигаль, потужності лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я у проведенні ПЛР-тестування на виявлення COVID-19 зросли з 200 на добу у квітні до 55 тисяч на добу зараз.

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Також встановлено систему додаткових виплат українським медикам, які лікують хворих на COIVID-19, нагадав прем'єр.

Окрім того, за словами Шмигаля, з наступного року передбачено постійне підвищення зарплат лікарям на 30%.