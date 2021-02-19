19 лютого, 11:30 відбудеться пресконференція на тему: «Чи можливе повернення дітей з інтернатів у родини? Результати моніторингу»

Організатор: Міністерство соціальної політики України.

Учасники: Борис Лебедцов - заступник міністра соціальної політики України; Руслан Колбаса - директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України; Микола Кулеба - Уповноважений Президента України з прав дитини; Аксана Філіпішина - представниця Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав дитини та сім’ї; Лора Білл - заступниця голови представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; Наїра Аветисян - керівниця програм захисту дітей Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; Дар’я Касьянова - голова правління ГС “Українська Мережа за Права Дитини”.

Коротко. Учасники заходу представлять результати моніторингу ситуації дітей, які під час карантину навесні 2020 року повернулись з інтернатів у свої родини. Моніторинг проводився в рамках спільного проєкту Міністерства соціальної політики, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Української мережі за права дитини.

Довідково. Першочерговим завданням проєкту було оцінити умови проживання дітей та підтримати їхні родини, щоб діти змогли й після карантину залишились зі своїми батьками і не повернулись в інтернати; провести аналіз виконання регіональних планів згідно з національною реформою ДІ в пілотних регіонах проєкту; посилити спроможність представників системи соціального захисту та захисту прав дітей на місцевому рівні реагувати на виклики пандемії COVID-19. Також моніторинг допоміг дослідити:

- чому діти опиняються в інтернатах, хоч і мають батьків і не позбавлені батьківського піклування?

- чи можливо повернути дітей з інтернатів у сім’ї і що для цього робити?

- хто і що має зробити, аби попередити потрапляння дітей в інтернати?

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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