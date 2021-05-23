Активісти проведуть акцію біля МЗС через затримання у Мінську Протасевича

Громадські активісти о 19:30 проведуть перед будівлею Міністерства закордонних справ України термінову акцію з вимогою, щоб влада Білорусі негайно звільнила засновника каналу Nexta Романа Протасевича.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Євромайдан SOS у Фейсбуці.

"Ми не можемо залишатися осторонь і дивитися на те, як відбувається акт захоплення цивільного літака з метою викрадення людини. Ми збираємося о 19:30 на термінову акцію перед Міністерством закордонних справ (Київ, Михайлівська площа, 1), щоб вимагати негайної реакції від української влади та міжнародної спільноти", - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що Романа треба негайно звільнити, а діям режиму Лукашенка має бути надано відповідну міжнародну оцінку.

Як повідомлялося, у неділю було затримано колишнього головного редактора опозиційного білоруського Телеграм-каналу Nexta і головного редактора ресурсу «Білорусь головного мозку» Романа Протасевича. Для його затримання було захоплено та примусово посаджено у мінському аеропорту пасажирський лайнер.