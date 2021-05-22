Понад 30 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою в понеділок поновлять роботу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба МВС.
"На українсько-молдовському кордоні поновлює роботу 31 пункт пропуску", - зазначається у повідомленні.
Так, з 08:00 24 травня 2021 року розпочинають функціонувати такі пункти пропуску:
«Бронниця – Унгурь»;
«Ямпіль – Косеуць»;
«Цекинівка – Сорока»;
«Велика Косниця – Василькеу»;
«Велика Косниця – Хрушка»;
«Грабарівка – Окниця»;
«Болган – Хрістова»;
«Студена – Ротар»;
«Олексіївка – Валя Туркулуй»;
«Шершенці – Валя Туркулуй»;
«Домниця – Ковбасна»;
«Тимкове – Броштень»;
«Станіславка – Веренкеу»;
«Федосіївка – Жура»;
«Дубове – Дубеу»;
«Платонове – Гоянул Ноу»;
«Йосипівка – Колосово»;
«Павлівка – Мочарівка»;
«Великоплоське – Мелеєшть»;
«Слав’яносербка – Ближній Хутір»;
«Гребеники – Тирасполь»;
«Розалівка – Фрунзе»;
«Граденці – Незавертайлівка»;
«Лісне – Саїць»;
«Малоярославець 1 – Чадир-Лунга»;
«Залізничне – Кайраклія»;
«Долинське – Чишмікіой»;
«Вашківці – Гріменкеуць»;
«Сокиряни – Колокушна»;
«Зелена – Медвеже»;
«Подвір’ївка – Липкань».
Як повідомляв Укрінформ, у Молдові з 24 травня відновлять роботу всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною і Румунією.
Фото: vin.tax.gov.ua