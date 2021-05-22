Понад 30 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою в понеділок поновлять роботу

На українсько-молдовському кордоні з понеділка, 24 травня, поновить роботу 31 пункт пропуску.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба МВС.

"На українсько-молдовському кордоні поновлює роботу 31 пункт пропуску", - зазначається у повідомленні.

Так, з 08:00 24 травня 2021 року розпочинають функціонувати такі пункти пропуску:

«Бронниця – Унгурь»;

«Ямпіль – Косеуць»;

«Цекинівка – Сорока»;

«Велика Косниця – Василькеу»;

«Велика Косниця – Хрушка»;

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«Грабарівка – Окниця»;

«Болган – Хрістова»;

«Студена – Ротар»;

«Олексіївка – Валя Туркулуй»;

«Шершенці – Валя Туркулуй»;

«Домниця – Ковбасна»;

«Тимкове – Броштень»;

«Станіславка – Веренкеу»;

«Федосіївка – Жура»;

«Дубове – Дубеу»;

«Платонове – Гоянул Ноу»;

«Йосипівка – Колосово»;

«Павлівка – Мочарівка»;

«Великоплоське – Мелеєшть»;

«Слав’яносербка – Ближній Хутір»;

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«Гребеники – Тирасполь»;

«Розалівка – Фрунзе»;

«Граденці – Незавертайлівка»;

«Лісне – Саїць»;

«Малоярославець 1 – Чадир-Лунга»;

«Залізничне – Кайраклія»;

«Долинське – Чишмікіой»;

«Вашківці – Гріменкеуць»;

«Сокиряни – Колокушна»;

«Зелена – Медвеже»;

«Подвір’ївка – Липкань».

Як повідомляв Укрінформ, у Молдові з 24 травня відновлять роботу всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною і Румунією.

Фото: vin.tax.gov.ua