Укравтодор оголосив тендер на спорудження нового моста на кордоні з Молдовою

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) в рамках програми Президента «Велике будівництво» оголосило тендер на розробку проєкту та будівництво нового моста на кордоні України та Молдови в Ямполі. За умовами тендеру, зведення об'єкта має бути завершене у 2022 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Фейсбуці.

Тендер передбачає, що переможець діятиме за принципом design&build: розробить проєктну документацію та побудує об’єкт. Це заощадить час та фінансові витрати на реалізацію. Очікувана вартість будівництва становить 3,4 млрд грн.

За умовами тендеру, завершити зведення переходу компанія-підрядник повинна до кінця 2022 року.

Крім самого мостового переходу, побудують два підходи: 1,6 км з боку української території до дороги Т-02–02 Могилів-Подільський — Ямпіль — Бершадь — Умань та 5 км з молдовського боку до траси М-2.

В Укравтодорі нагадують, що міст через Дністер поблизу населених пунктів Ямпіль і Косеуць був частиною домовленостей президентів Володимира Зеленського і Майї Санду щодо покращення транспортного зв’язку між Україною та Молдовою.

Нині транспорт рухається лише одним шляхом – через міст у пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач». Тому новий міст у Ямполі дозволить скоротити час поїздки за маршрутом Київ — Кишинів.

«Будівництво моста — стратегічний пріоритет. Паралельно з цим оновлюємо 137,5 км маршруту — йдеться про найбільш проблемні для проїзду ділянки. Тобто вже до кінця року шлях до кордону буде комфортним для проїзду», - заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

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Як повідомляв Укрінформ, за словами координатора програми «Велике будівництво», заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, наприкінці квітня в Одеській області завершили один із легендарних довгобудів – міст через Хаджибейський лиман. На виконання інфраструктурної програми Володимира Зеленського його розширили до шести смуг, що дозволить збільшити пропуск транспорту.