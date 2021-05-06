Укравтодор розпочав ліквідацію наслідків руйнування мосту на Львівщині

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розчищає сміття і веде підготовчі роботи для будівництва мосту, який обвалився у Львівській області 3 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков у Фейсбуці.

«Сьогодні (5 травня - авт.) вже розпочаті роботи з ліквідації наслідків руйнування та підготовчі роботи для майбутнього будівництва. За день розібрали та вивезли частини заваленої секції мосту», - написав він.

Міст на трасі національного значення Н-17 був побудований 61 рік тому і перебував у передаварійному стані, адже з моменту зведення жодного разу капітально не ремонтувався. У 2015-2017 роках на цій трасі провели середній ремонт, але аварійний міст не чіпали – на ньому просто поміняли верхній шар асфальту.

Минулого року цей міст внесли у перелік об’єктів, що будуть відновлені завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Проєктна документація вже на фінішній стадії, тому до ремонту приступлять швидко.

За словами очільника Укравтодору, проведене минулого року дослідження показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 вже перебувають у передаварійному стані.

«Завдяки президентській програмі «Велике будівництво» та Національній програмі відновлення мостів вже минулого року нам вдалося оновити 158 мостів на дорогах державного значення, не менше 160 – заплановано у 2021 році. Для порівняння – у 2017-2019 роках оновлювалося лише 30-40 по всій країні», - наголосив Кубраков.

Як повідомляв Укрінформ, на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк 3 травня обвалився міст через річку Західний Буг. Постраждалих немає.