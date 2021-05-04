В Укравтодорі обіцяють швидко відбудувати міст, що обвалився на Львівщині
Про це заявило Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор) у своєму повідомленні у Фейсбуці.
Як зазначається, міст був збудований у 1960 році і відтоді жодного разу капітально не ремонтувався. Останні 5 років споруда перебувала у передаварійному стані.
Минулого року міст було включено до списку Національної програми відновлення мостів, відповідно реконструкція була запланована на цей рік. Роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці.
У 2020 році Служба автомобільних доріг у Львівській області провела тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Переможцем тендеру стала компанія ТОВ “СІНК ПЛЮС МІКК”. Орієнтовна вартість реконструкції: 74 млн грн.
"Проєкт реконструкції вже найближчим часом буде представлено технічній раді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ. Вже після цього буде оперативно визначено підрядника й у максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи", - наголошують в Укравтодорі.
В агентстві також нагадали, що минулого року була подібна ситуація, коли через обвал мосту дорожники оперативно збудували новий. Йдеться про міст через річку Чортомлик на трасі Н-23 Кропивницький – Запоріжжя у Дніпропетровській області. За 7 місяців переправу було повністю відновлено.
"Аналогічно буде реконструйовано переправу через Західний Буг: оперативно та якісно", - обіцяють в Укравтодорі.
Наразі вже організовано об'їзд мосту, який обвалився на Львівщині. Напрямок зі Львова: потрібно доїхати до міста Кам'янка-Бузька, там здійснити поворот ліворуч і рухатись у напрямку міста Великі мости. Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград, а звідти дорогою Т-14-10 до міста Радехів. У зворотному напрямку діє аналогічна схема руху.
Як повідомляв Укрінформ, на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк 3 травня обвалився міст через річку Західний Буг. Постраждалих немає.