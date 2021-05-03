На трасі Львів-Луцьк обвалився міст через Західний Буг

На автодорозі Львів-Радехів- Луцьк обвалився міст через річку Західний Буг. Постраждалих не має, але їхати в цьому напрямку потрібно в об’їзд.

Про це у Фейсбуці повідомила ГУ ДСНС у Львівській області, передає Укрінформ.

«3 травня о 19:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Гайок Кам'янка-Бузького району на автодорозі Львів-Радехів- Луцьк обвалився міст через річку Західний Буг», - зазначається в повідомлені.

Внаслідок обвалу постраждалих немає.

Патрульна поліція Львівщини повідомила, що організовано об’їзд аварійної ділянки автодороги. У напрямоку зі Львова слід доїхати до міста Кам'янко-Бузька, там здійснити поворот наліво і далі їхати автодорогою Т 14-25 до міста Жовква, потім дорогою Р-15 до міста Червоноград, далі дорогою Т 14-10 до міста Радехів. А потім, за звичним маршрутом.

У зворотньому напрямку діє та сама схема руху.

Великогабаритні транспортні засоби скеровуватимуть на автодорогу М-06 Київ-Чоп.