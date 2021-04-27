Біля Мукачева зіткнулися Volkswagen поліцейського та Skoda – троє загиблих

На Закарпатті поблизу Мукачево сталася ДТП за участю автомобіля, яким керував поліцейський, і у цій ДТП загинули троє людей, ще одна жінка була госпіталізована.

Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Укрінформ.

«Вчора, 26 квітня, о 19.13 на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію на автодорозі «Мукачево-Рогатин» між населеними пунктами Зубівка та Залужжя. На місці події поліцейські встановили, що зіткнулися два легкові автомобілі марки «Volkswagen» та «Skoda Oktavia». Внаслідок ДТП загинули обидва водії та пасажирка автівки «Skoda», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється у повідомленні, ще одна жінка-пасажир авто «Skoda» була госпіталізована до реанімаційного відділення.

У відомстві поінформували, що авто «Volkswagen» керував 21-річний поліцейський, співробітник сектору реагування патрульної поліції Мукачівського районного управління, який перебував поза службою.

Усі матеріали слідчі поліції передадуть працівникам Державного бюро розслідувань, які й проводитимуть досудове розслідування у справі та встановлять всі обставини події.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі у результаті ДТП, яка сталася у неділю вдень на вулиці Балківській, машину розірвало на частини, а 40-річний водій BMW постраждав і був доставлений в лікарню.

Фото: zk.npu.gov.ua