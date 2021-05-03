Під Харковом розпочався капремонт мосту, який обвалився у 2019 році

Під Харковом 3 травня розпочався капітальний ремонт Пісочинського шляхопроводу, який обвалився в серпні 2019 року і за чотири місяці був відкритий для руху транспорту.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області (САД), передає Укрінформ.

«3 травня о 09.30 для виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу закрито рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення «Під’їзд до міжнародного аеропорту м. Харків з боку м. Києва» км 0+518», - йдеться у повідомленні.

У САД зазначили, що об’їзд закритої ділянки здійснюється автомобільними дорогами М-29, М-18 та М-03.

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Орієнтовний місяць відкриття руху через Пісочинський шляхопровід - серпень 2021 рік.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 25 серпня 2019 року обвалилась одна сторона мосту в районі селища Пісочин. У цей час транспорту на споруді майже не було, в результаті події ніхто не постраждав.

Згодом в Укравтодорі заявили, що руйнування ригеля пролітної опори сталося через динамічний удар перевантаженої фури.

Ремонт мосту розпочався 25 серпня 2019 року і закінчився наприкінці грудня того ж року. В Укравтодорі запевнили, що згодом споруду відремонтують капітально.