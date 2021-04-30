На Донеччині ремонтують трасу Мирноград – Гродівка

На Донеччині за президентською програмою «Велике будівництво» відбувається капітальний ремонт траси Мирноград – Гродівка.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко у Фейсбуці.

«В рамках президентської програми «Велике будівництво» триває капітальний ремонт траси Мирноград – Гродівка на двох ділянках загальною протяжністю 14,41 км. Ця дорога з’єднує Авдіївку, Очеретине, Гродівку, Мирноград і Покровськ та сполучає їх із північчю Донеччини і сусідніми областям», - написав Кириленко та опублікував відео з місця робіт.

Він зазначив, що на виконання цього ремонту із державного бюджету виділено субвенцію місцевим бюджетам на суму понад 394 млн грн. Кириленко повідомив, що на обох ремонтних ділянках буде відновлено покриття проїзної частини і частково підсилено основу дорожнього одягу, встановлено бортовий камінь і тротуари, облаштовано зупинки пасажирського транспорту. Нові дорожні знаки та розмітка матимуть світловідбивальні властивості.

Поблизу Очеретиного буде встановлено комплекс габаритно-вагового контролю. Дорога буде зроблена якісно і прослужить довго, запевнив Кириленко.

Як повідомлялося, у Донецькій області в 2021 році планується реалізовувати 34 проєкти в рамках президентської програми «Велике будівництво». 29 з цих проєктів мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти), 5 – це проєкти економічного розвитку. Більшість із запланованого має бути завершено до кінця цього року (21 проєкт), решта (13) – у 2022 році.

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Президентська програма «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах цієї програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві – 2021» сягатиме 70%.