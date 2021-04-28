Укравтодор оновить дорогу до бальнеологічних курортів Шаян і Велятино

На Закарпатті за програмою Президента «Велике будівництво» стартував ремонт 23-кілометрового маршруту на дорозі територіального значення Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково, що з'єднує місто Хуст та селище Буштино і включає також під'їзд до санаторію «Шаян».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) у Фейсбуці.

«Ремонтуємо під'їзд до оздоровчого курортного комплексу «Шаян», який відомий своїми мінеральними джерелами. «Шаянська» вода, яка б'є з джерел у місцевості Мараморош, здавна була відома своєю цілющою силою. 200 років тому на базі вуглекислих гідрокарбонатних залізистих мінеральних вод з'явилася одна з найстаріших і відомих купалень, яка у 1952 році стала будинком відпочинку, а згодом – санаторієм», – зазначається у повідомленні.

Термальними водами відоме і селище Велятино. Місцева вода має підвищений вміст йоду та брому, її добувають на глибині близько одного кілометра, температура – 40-60 градусів. У басейни вода вже подається охолодженою до температури людського тіла. Зазначається, що відновлення маршруту до цієї курортної зони Закарпаття сприятиме розвитку та економічному зростанню всього регіону.

Зазначається, що вартість поточного середнього ремонту – 535,687 млн грн, фінансування – держбюджет України.

Також на ділянці від Хуста до Буштино ремонтують 12 мостів.

Окремий проєкт – будівництво у смт Вишково нового мосту через річку Чорна Тиса, довжиною 323,2 погонних метра. Розроблений проєкт нового будівництва готується до експертної оцінки. Через незадовільний стан покриття дороги Т-07-37, а саме велику колійність, пучини, руйнування краю проїзної частини, інтенсивність руху досить низька – це майже 3 тисячі одиниць на добу. Однак після відновлення покриття цей показник підвищиться вдвічі», – сказано у повідомленні.

За програмою «Велике будівництво» у Закарпатській області у 2021 році триває відновлення основних маршрутів регіону, планується відремонтувати 265 кілометрів. Зокрема на таких основних магістралях як М-06 Київ – Чоп, Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, Р-21 Долина – Хуст та Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу президента і координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що у планах програми на 2021 рік – збудувати і оновити 6 500 км доріг та 245 штучних споруд.

Фото: Укравтодор