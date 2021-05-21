Молдова відкриває усі КПП на кордоні з Україною

У Молдові з 24 травня відновлять роботу всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною і Румунією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

У Прикордонній поліції додали, що рух буде відновлено і для пасажирського, і для вантажного транспорту.

«Залишається нефункціональним єдиний пункт перетину кордону - КПП Ліпкани-Редеуци-Прут, оскільки румунська сторона поки що не відновила його роботу», - зазначили в пресрелізі відомства.

У Прикордонній поліції також нагадали, що з березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусу Молдова зупинила роботу кількох КПП на кордоні з Україною і Румунією.

Досі були відкриті лише 33 пункти пропуску з 88.

Як повідомляв Укрінформ, на кордоні з Молдовою в Білгород-Дністровському районі Одеської області відкрилося відділення інспекторів прикордонної служби «Удобне», на реконструкцію якого витратили 3,6 млн грн.