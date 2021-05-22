Україна відкриє генконсульство у Вроцлаві до кінця року

Україна відкриє генеральне консульство у Вроцлаві на південному заході Польщі до кінця цього року.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

“Плануємо зробити це до кінця року. Триває інтенсивна підготовча робота. Протягом найближчих тижнів очікуємо призначення керівника консульської установи у Вроцлаві”, - поінформував Боднар.

За його словами, у найближчі рік-два більше немає планів відкриття нових штатних консульств у Польщі.

Утім, він зауважив, що розвиток новітніх технологій дає Україні змогу цифровізувати виконання окремих консульських дій.

“Це оптимізує використання ресурсів та певною мірою компенсує необхідність відкриття нових консульських установ”, - наголосив український дипломат.

Водночас Боднар повідомив, що з огляду на значну кількість громадян України у Польщі опрацьовується також питання відкриття нових почесних консульств.

Як повідомлялося, на сьогодні в Польщі функціонує консульський відділ при Посольстві України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Любліні, консульство у Гданську та 11 почесних консульств в різних регіонах країни.

За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року кількість українців в РП становила приблизно 1,3 мільйона.