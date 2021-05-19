МЗС України представило чат-бот для консульської допомоги громадянам
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті МЗС України.
«Масштабна цифровізація в МЗС входить до моїх пріоритетів на посаді міністра закордонних справ. Ми вже досягли відчутного прогресу у перетворенні МЗС на сучасне, цифрове відомство, яке працює в інтересах громадян, держави та бізнесу. І сьогодні презентуємо новий цифровий продукт: чат-бот МЗС України», – зазначив Кулеба.
Він розповів, що бета-версія чат-боту вже доступна у месенджері Telegram: @Mfa_support_bot, і планується його розміщення і на інших платформах. Новий цифровий інструмент наразі передусім розрахований для допомоги громадянам України, які мешкають чи подорожують за кордоном. У ньому, серед іншого, можна знайти:
- як знайти консульство і попасти на прийом
- як оформити паспорт, посвідчення особи на повернення в Україну
- як стати на консульський облік
- як вчинити нотаріальні дії та засвідчити документи
- як проголосувати на виборах за межами України
- що робити у разі надзвичайних ситуацій
- низка інших консульських питань
«Новий чат-бот спрощує життя громадянам, які відтепер можуть з легкістю дізнатися необхідну інформацію просто в месенджері. І це загалом наша філософія роботи на консульському напрямі: спрощувати життя нашим громадянам і захищати їх, якщо вони потрапляють в біду», – зауважив міністр.
Міністр нагадав, що новий чат-бот МЗС України розроблений в партнерстві із компанією We_Challenge під час сімнадцятого ІТ-чемпіонату DEV Challenge на безоплатній основі: «Ми не витратили жодної копійки бюджетних грошей на цей проєкт». Дмитро Кулеба висловив особливу вдячність українським IT-спеціалістам, які взяли участь у розробці цього цифрового інструменту.
Пропозиції та зауваження щодо роботи чат-боту можна надсилати на електронну адресу: support_bot@mfa.gov.ua.
Нагадаємо, Державне підприємство «Медичні закупівлі України» запустило чат-бот у Telegram, за допомогою якого можна відстежувати закупівлі підприємства.