В Україні запустили чат-бот для відслідковування медичних закупівель

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» запустило чат-бот у Telegram, за допомогою якого можна відслідковувати закупівлі підприємства.

Презентація чат-бота відбулася в онлайн-режимі, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми запускаємо чат-бот ДП «Медзакупівлі України» у Telegram. Там є фактичні дати й обсяги поставок ліків та медвиробів по регіонах. Там є залишки ліків та медвиробів, поставлених ДП "Медзакупівлі" такоє у розрізі регіонів», - повідомила начальниця відділу клієнтського сервісу ДП «Медзакупівлі» Євгенія Мітрохіна.

Також функціонал чат-бота дозволяє дізнатися статус закупівельних процедур, запланований графік поставок в Україну та фактичні дати поставок у регіони тощо. «Наразі у чат-боті є інформація про закупівлі, які ДП «Медзакупівлі» здійснювали у 2020 році. Тендерні процедури 2021 року щойно розпочалися і по них інформація буде додана трохи пізніше», - прокоментувала Мітрохіна.

Вона зазначила, що вся інформація, яку може надати бот, стосується лише закупівель ДП «Медзакупівлі України».

Начальниця відділу виробничої аналітики та ІТ ДП «Медзакупівлі» Альона Жужа повідомила, що інформація про залишки ліків оновлюється двічі на місяць: станом на 1 число місяця – до 6 числа, станом на 15 число місяця – до 20 числа. Інформація про очікувані поставки оновлюється щоденно.

Для того, щоб скористатися чот-ботом, потрібно обрати категорію інформації, яка цікавить користувача (наприклад, "Очікувані поставки і залишки", "Статус закупівельних процедур") та ввести міжнародну непатентовану назву препарату, який цікавить користувача. Скористатися чат-ботом можна як у застосунку на смартфоні, так і в браузері.

Як повідомлялося, 23 квітня державне підприємство "Медичні закупівлі України" оголосило перші тендери на закупівлю ліків за рахунок державного бюджету 2021 року.

Міністерство охорони здоров'я виключило препарати для антиретровірусної терапії (АРВ-терапія) та лікування туберкульозу із переліку напрямків, ліки та медичні вироби за якими буде закуповувати ДП "Медичні закупівлі України".

Раніше ДП "Медзакупівлі України" заявляло про зміщення закупівельного циклу у 2021 році через затримку з боку МОЗ із погодженням усіх необхідних документів. Підприємство розраховувало розпочати закупівельні процеси у березні.