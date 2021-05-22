МЗС анонсувало зустрічі «Люблінського трикутника» на найвищому рівні

У цьому році плануються зустрічі на рівні Президентів та Прем’єр-міністрів України, Польщі та Литви у форматі “Люблінського трикутника”.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

“Додаткового імпульсу поглибленню тристоронньої взаємодії у рамках формату надало б залучення прем’єрського рівня, можливо, у рамках конференції щодо реформ в Україні (відбудеться 6 липня у Вільнюсі – ред.) або у рамках іншого міжнародного заходу. Працюємо також над проведенням установчого засідання саміту “Люблінського трикутника” на найвищому рівні”, - повідомив Боднар.

За його словами, саміт Президентів у цьому форматі може відбутися до кінця цього року.

Український дипломат зауважив, що Київ не хоче надмірно формалізовувати “трикутник”, аби не “зав'язнути в бюрократії”, а “сконцентруватися на конкретних справах і проєктах”.

Ключовими завданнями “Люблінського трикутника” він назвав координацію взаємодії у справах євроінтеграції, протидію російській агресії та боротьбу з дезінформацією.

Боднар також підкреслив, що формат залишається відкритим на інші країни, зокрема Білорусь.

“Так, партнером могла би бути Білорусь, однак поки там існує тоталітарний режим, ця співпраця неможлива”, - констатував заступник глави МЗС України.

Як повідомлялося, "Люблінський трикутник" — тристороння платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Україною, Литвою та Польщею, заснована 28 липня 2020 року. Мета створення платформи – підтримка інтеграції України в Європейський Союз.