Ляшко пообіцяв презентувати у Раді бачення страхової медицини в Україні

Ляшко пообіцяв презентувати у Раді бачення страхової медицини в Україні

Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на наступній годині запитань до уряду в Верховній Раді презентує концепцію розвитку системи охорони здоров'я, складовою якої буде медичне страхування в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді перед голосування щодо призначення на посаду.

"На наступній годині запитань до уряду презентую концепцію розвитку системи охорони здоров’я, де окремий блок присвячений розвитку медичного страхування в Україні", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ,18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

20 травня Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Відповідне рішення підтримали 262 народних депутатів.

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